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30 квітня • оновлено в 10:45
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Аліна Рашевська
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На Дніпропетровщині під час пожежі серйозно обгорів чоловік. Фото з місця НП

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У четвер, 30 квітня, в селищі Курилівка Дніпропетровської області трапилася пожежа в одноповерховому житловому будинку.

На момент загоряння в приміщенні знаходився його 80-річний власник. До приїзду пожежників він отримав серйозні опіки і отруєння чадним газом, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Вогонь пошкодив дах, конструкції будинку і майно. Загальна площа пожежі склала 50 кв. метрів. 8 надзвичайників гасили його більше години.

Пожежа під Дніпром

Пожежа під Дніпром

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежа під Дніпром

Пожежа під Дніпром

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі жінка загинула під час пожежі у власному будинку. Їй було 44 роки.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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