На Дніпропетровщині під час пожежі обгоріла жінка. Фото з місця НП

У селищі Мар'янське Дніпропетровської області 13 квітня трапилася пожежа в господарчій споруді, розташованій поблизу приватного будинку.

В результаті події постраждала 48-річна власниця. Жінка отримала опіки рук, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

На момент приїзду чергової бригади рятувальників дах і особисті речі встигли згоріти дотла. Загальна площа пожежі склала 250 квадратних метрів.

Пожежа під Дніпром ГУ ДСНС

Пожежа під Дніпром ГУ ДСНС

До гасіння пожежі були залучені чотири людини особового складу і одна одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління. Вогонь вдалося приборкати лише через півтори години.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ситуація з пожежами в Чорнобильській зоні стала критичною. Вогонь вже добрався до міста Прип'ять і незабаром може перекинутися на сховища радіоактивних відходів.

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