На Дніпропетровщині під час гасіння пожежі знайшли мертву жінку. Фото

У неділю, 10 травня, в Жовтих Водах Дніпропетровської області при ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло жінки.

В 4:53 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на вулиці Заводській, горить квартира на шостому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Пожежники встановили, що вхідні двері в квартиру не були закриті, а пожежа виникла всередині житлової кімнати двокімнатної квартири. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі сім квадратних метрів.

Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли мертву жінку Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Під час гасіння пожежі було виявлено тіло господарки 1949 року народження без ознак життя.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Павлограді чоловік згорів у власній квартирі. Його тіло рятувальники знайшли у ванній кімнаті.

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