Головна Новини
10 травня • оновлено в 17:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Ігор Кравченко

На Дніпропетровщині під час гасіння пожежі знайшли мертву жінку. Фото

817
Читати матеріал російською

У неділю, 10 травня, в Жовтих Водах Дніпропетровської області при ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло жінки.

В 4:53 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що на вулиці Заводській, горить квартира на шостому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Пожежники встановили, що вхідні двері в квартиру не були закриті, а пожежа виникла всередині житлової кімнати двокімнатної квартири. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі сім квадратних метрів.

Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли мертву жінку

Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли мертву жінку

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Під час гасіння пожежі було виявлено тіло господарки 1949 року народження без ознак життя.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Павлограді чоловік згорів у власній квартирі. Його тіло рятувальники знайшли у ванній кімнаті.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Кривий Ріг
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Події

Коронавірус. Найважливіше

Новини

Топпублікації

Топблоги