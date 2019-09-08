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9 вересня • оновлено в 11:15
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На Дніпропетровщині парочка рецидивістів напали на дитину: опубліковані фото

11.3т Читати матеріал російською

У місті Кам'янське Дніпропетровської області двоє зловмисників-рецидивістів пограбували 7-річну дитину.

Про це в Facebook повідомляє група "Типовий Дніпродзержинськ", яка зазначає, що грабіжники напали на дитину у дворі його будинку.

Підозрювані в нападі на дитину

Підозрювані в нападі на дитину

facebook.com

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"Зловмисники зняли з 7-річної дитини в під'їзді будинку золоті сережки. Подія трапилася 6 вересня близько 16:00, коли дівчинка йшла гуляти у двір. На першому поверсі до неї підійшли чоловік і жінка, які закрили дитині рот і зняли з вуха золоту сережку, після чого зникли", - повідомляють автори повідомлення.

За даними свідків, "крик про допомогу почув хресний дівчинки, який знаходився біля будинку".

"Чоловік миттєво зреагував і наздогнав грабіжника. Її приятель втік. Поліцейські сектора реагування патрульної поліції Кам'янського ОП оперативно прибули на виклик і вже протягом 30 хвилин встановили і затримали грабіжника. 29-річна жінка вже була раніше судима за крадіжку, 38-річний чоловік має погашену судимість", - відзначають в Facebook-групі.

На Дніпропетровщині парочка рецидивістів напали на дитину: опубліковані фото

фото дівчини

фото дівчини

сторінка Facebook Типічний Днепродзержинськ

фото судової зали

фото судової зали

сторінка Facebook Сергея Худовича

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж).

В даний час зловмисники затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення ним про підозру і обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Запоріжжі банда підлітків жорстоко побила і пограбувала дитини.

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Україна Дніпро
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
Потрібно вже вводити "соціальний мінімум" після 18 років, не набрав або розтратив - у резервацію, на донбас наприклад, там майже усі такі - пику швидко натовчуть, соціалізують.
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