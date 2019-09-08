На Дніпропетровщині парочка рецидивістів напали на дитину: опубліковані фото

У місті Кам'янське Дніпропетровської області двоє зловмисників-рецидивістів пограбували 7-річну дитину.
Про це в Facebook повідомляє група "Типовий Дніпродзержинськ", яка зазначає, що грабіжники напали на дитину у дворі його будинку.
Підозрювані в нападі на дитину
facebook.com
"Зловмисники зняли з 7-річної дитини в під'їзді будинку золоті сережки. Подія трапилася 6 вересня близько 16:00, коли дівчинка йшла гуляти у двір. На першому поверсі до неї підійшли чоловік і жінка, які закрили дитині рот і зняли з вуха золоту сережку, після чого зникли", - повідомляють автори повідомлення.
За даними свідків, "крик про допомогу почув хресний дівчинки, який знаходився біля будинку".
"Чоловік миттєво зреагував і наздогнав грабіжника. Її приятель втік. Поліцейські сектора реагування патрульної поліції Кам'янського ОП оперативно прибули на виклик і вже протягом 30 хвилин встановили і затримали грабіжника. 29-річна жінка вже була раніше судима за крадіжку, 38-річний чоловік має погашену судимість", - відзначають в Facebook-групі.
фото дівчини
сторінка Facebook Типічний Днепродзержинськ
фото судової зали
сторінка Facebook Сергея Худовича
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж).
В даний час зловмисники затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення ним про підозру і обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Запоріжжі банда підлітків жорстоко побила і пограбувала дитини.
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