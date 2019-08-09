На Дніпропетровщині невідомі підпалили храм ПЦУ: відео пожежі

У Нікіполі Дніпропетровської області невідомі підпалили храм ПЦУ імені Петра Калнишевського.

Храм звели ще три роки тому на честь загиблих на Донбасі, повідомляє Nikopolnews (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Як стало відомо, невідомі кинули в відчинені двері храму цеглу, яка перекинула свічки, і почалася пожежа.

Пожежа в храмі Nikopolnews

В результаті практично повністю згорів храмовий притвор разом зі стендом, на якому знаходилися фото загиблих хлопців.

Відзначимо, що в приміщенні були люди, які загасили вогонь.

На даний момент в храмі проводяться ремонтні роботи.

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