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28 травня • оновлено в 13:35
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На Дніпропетровщині накрили крупного наркоторговця

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У квартирі жителя Новомосковська правоохоронці знайшли наркотики і психотропні речовини на суму один мільйон гривень, повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.

Чоловік незаконно купував наркотичні засоби і психотропні речовини для поширення в інтернеті.

Вилучені наркотичні речовини

Вилучені наркотичні речовини

dnipr.gp.gov.ua

Під час обшуку в його квартирі були знайдені і вилучені розфасовані в чотири тисячі пакетів наркотики і психотропи, загальною масою більше трьох кілограм, вартістю один мільйон гривень.

Вилучені наркотичні речовини

Вилучені наркотичні речовини

dnipr.gp.gov.ua

Правоохоронці виявили мобільні телефони, електронні ваги, банківські картки та інформацію про надіслані поштою посилки з наркотиками. Одна з таких посилок, не встигла дістатися замовника.

Вилучені наркотичні речовини

Вилучені наркотичні речовини

dnipr.gp.gov.ua

Новомосковська прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо громадянина за придбання, зберігання, збут наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Вилучені наркотичні речовини

Вилучені наркотичні речовини

dnipr.gp.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у тренера молодіжної збірної Росії і заслуженого тренера РФ зі змішаних єдиноборств Володимира Осія, який був затриманий за підозрою у вбивстві, знайшли 1,8 кг кокаїну.

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