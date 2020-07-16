На Дніпропетровщині на залізничному мості загинув підліток

Події 15:55, 16.07.2020 Оновлено: 16:05, 16.07.2020

У місті Павлоград Дніпропетровської області 15-річний хлопець помер від удару струмом.

Трагедія трапилася на залізничному мості через річку Вовча в районі Хімічного заводу. Про це повідомляє "Павлоград.dp.ua".

Підліток разом з друзями гуляв по мосту, коли його вдарило струмом. На місце події прибули медики, вони намагалися реанімувати хлопця. Незважаючи на всі зусилля лікарів, врятувати його не вдалося – травми виявилися несумісними з життям.

Інформацію про смерть підлітка підтвердили в Павлоградському відділі поліції. За даним фактом порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з позначкою про те, що це був нещасний випадок.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині підліток зірвався з недобудови.

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