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На Дніпропетровщині на великому хабарі затримали двох чиновників

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Події
2,0 т.
На Дніпропетровщині на великому хабарі затримали двох чиновників

На Дніпропетровщині на великому хабарі затримали двох чиновників. LexInform

У Дніпропетровській області 19 серпня затримали на хабарі керівників двох установ. Їх затримали під час отримання ними перших "траншів".

Як повідомили в пресслужбі ГУ НП в Дніпропетровській області, заступник начальника одного з управлінь захисних масивів дніпровських водосховищ вимагав 100 тисяч гривень, а начальник міжрайонного управління водного господарства – 3 тисячі доларів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, заступник управління також є депутатом районної ради. Він вимагав від підприємця 100 тисяч гривень і за цю суму обіцяв безперешкодно передати в оренду складські приміщення, що знаходяться на балансі установи.

На Дніпропетровщині на великому хабарі затримали двох чиновників. Фото пресслужби ГУ НП в Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині на великому хабарі затримали двох чиновників. Фото пресслужби ГУ НП в Дніпропетровській області

Крім того, начальник міжрайонного управління водного господарства Державного агентства водних ресурсів України вимагав 3 тисячі доларів за постановку на облік громадянина в якості платника-користувача природними ресурсами.

Відзначимо, що грошові кошти поліцейські вилучили і долучили до матеріалів кримінальних проваджень.

На Дніпропетровщині на хабарі впіймали двох чиновників. Фото пресслужби ГУ НП в Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині на хабарі впіймали двох чиновників. Фото пресслужби ГУ НП в Дніпропетровській області

Зараз обидва посадовці затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Тепер зловмисникам передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі на Вокзальній площі загинув робітник. Будівельник проводив роботи по реконструкції магазину.

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