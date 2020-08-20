На Дніпропетровщині на великому хабарі затримали двох чиновників. LexInform

У Дніпропетровській області 19 серпня затримали на хабарі керівників двох установ. Їх затримали під час отримання ними перших "траншів".

Як повідомили в пресслужбі ГУ НП в Дніпропетровській області, заступник начальника одного з управлінь захисних масивів дніпровських водосховищ вимагав 100 тисяч гривень, а начальник міжрайонного управління водного господарства – 3 тисячі доларів (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, заступник управління також є депутатом районної ради. Він вимагав від підприємця 100 тисяч гривень і за цю суму обіцяв безперешкодно передати в оренду складські приміщення, що знаходяться на балансі установи.

На Дніпропетровщині на великому хабарі затримали двох чиновників. Фото пресслужби ГУ НП в Дніпропетровській області

Крім того, начальник міжрайонного управління водного господарства Державного агентства водних ресурсів України вимагав 3 тисячі доларів за постановку на облік громадянина в якості платника-користувача природними ресурсами.

Відзначимо, що грошові кошти поліцейські вилучили і долучили до матеріалів кримінальних проваджень.

На Дніпропетровщині на хабарі впіймали двох чиновників. Фото пресслужби ГУ НП в Дніпропетровській області

Зараз обидва посадовці затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Тепер зловмисникам передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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