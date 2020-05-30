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30 травня • оновлено в 09:51
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Ігор Кравченко

На Дніпропетровщині на ходу згорів пасажирський автобус. Фото

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У п'ятницю, 29 травня, в селі Бажани Петропавлівського району Дніпропетровської області вогонь знищив рейсовий автобус.

Під час руху водій автобуса "Богдан", який здійснював рейс з Павлограда в Першотравенськ, відчув запах і побачив дим в салоні. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомили начальник Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області Андрій Кульбач (щоб подивитися фото, досрольте до кінця сторінки).

Під час займання в автобусі знаходилося вісім чоловік, всі вони вийшли самостійно. За словами водія, після того, як він відкрив капот автобуса, почалося горіння в моторному відсіку.

Власноруч загасити вогонь чоловікові не вдалося, тому він подзвонив в Службу порятунку. По прибуттю на місце події пожежників, вогонь вже охопив весь автобус.

Пасажирський автобус згорів повністю

Пасажирський автобус згорів повністю

Facebook/Андрій Кульбач

Пасажирський автобус згорів повністю

Пасажирський автобус згорів повністю

Facebook/Андрій Кульбач

Пасажирський автобус згорів повністю

Пасажирський автобус згорів повністю

Facebook/Андрій Кульбач

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі потужна пожежа знищила трамвай. Рятувальники не змогли оперативно приступити до гасіння пожежі, так як лінія пересування електротранспорту була під напругою.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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