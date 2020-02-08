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9 лютого • оновлено в 03:09
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Ігор Кравченко

На Дніпропетровщині на ходу загорівся автобус. Фото

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У п'ятницю, 7 лютого, в Кривому Розі Дніпропетровської області на ходу загорівся грузопасажирський автомобіль.

Вогонь повністю знищив мікроавтобус "Газель". Про це повідомив сайт 0564.ua.

О 18:09 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на проспекті 200 років Кривому Рогу неподалік від будинку №18 горить автомобіль.

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Рятувальники прибули на місце події і ліквідували загоряння. В результаті спалаху вогонь пошкодив моторний відсік, кузов, знищив салон автомобіля.

Вогонь знищив мікроавтобус

Вогонь знищив мікроавтобус

0564.ua

Вогонь знищив мікроавтобус

Вогонь знищив мікроавтобус

0564.ua

Вогонь знищив мікроавтобус

Вогонь знищив мікроавтобус

0564.ua

Вогонь знищив мікроавтобус

Вогонь знищив мікроавтобус

0564.ua

Під час події ніхто з людей не постраждав.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на вулиці Сергія Єфремова зіткнулися три автомобілі - Toyota, Daewoo і Mercedes. Дівчина, яка керувала автомобілем Mercedes, була п'яна і зникла з місця аварії.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Кривий Ріг
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