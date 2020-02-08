На Дніпропетровщині на ходу загорівся автобус. Фото

У п'ятницю, 7 лютого, в Кривому Розі Дніпропетровської області на ходу загорівся грузопасажирський автомобіль.

Вогонь повністю знищив мікроавтобус "Газель". Про це повідомив сайт 0564.ua.

О 18:09 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на проспекті 200 років Кривому Рогу неподалік від будинку №18 горить автомобіль.

Рятувальники прибули на місце події і ліквідували загоряння. В результаті спалаху вогонь пошкодив моторний відсік, кузов, знищив салон автомобіля.

Вогонь знищив мікроавтобус 0564.ua

Вогонь знищив мікроавтобус 0564.ua

Вогонь знищив мікроавтобус 0564.ua

Вогонь знищив мікроавтобус 0564.ua

Під час події ніхто з людей не постраждав.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на вулиці Сергія Єфремова зіткнулися три автомобілі - Toyota, Daewoo і Mercedes. Дівчина, яка керувала автомобілем Mercedes, була п'яна і зникла з місця аварії.

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