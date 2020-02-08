На Дніпропетровщині на ходу загорівся автобус. Фото

У п'ятницю, 7 лютого, в Кривому Розі Дніпропетровської області на ходу загорівся грузопасажирський автомобіль.
Вогонь повністю знищив мікроавтобус "Газель". Про це повідомив сайт 0564.ua.
О 18:09 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на проспекті 200 років Кривому Рогу неподалік від будинку №18 горить автомобіль.
Рятувальники прибули на місце події і ліквідували загоряння. В результаті спалаху вогонь пошкодив моторний відсік, кузов, знищив салон автомобіля.
Вогонь знищив мікроавтобус
0564.ua
Вогонь знищив мікроавтобус
0564.ua
Вогонь знищив мікроавтобус
0564.ua
Вогонь знищив мікроавтобус
0564.ua
Під час події ніхто з людей не постраждав.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на вулиці Сергія Єфремова зіткнулися три автомобілі - Toyota, Daewoo і Mercedes. Дівчина, яка керувала автомобілем Mercedes, була п'яна і зникла з місця аварії.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал