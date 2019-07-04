На Дніпропетровщині на хабарі в $11 тис. спіймали чиновників Госгеокадастру

На Дніпропетровщині чиновників Госгеокадастру спіймали під час отримання хабара в розмірі 11 тисяч доларів.

Начальника відділу Госгеокадастру, його заступника і співробітника поліція зловила на хабарі. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

На Дніпропетровщині чиновники вимагали хабар Перший Запорiзький

Чиновники вимагали у місцевого жителя 11 тисяч доларів через посередника - працівника одного з відділів "Центру державного земельного кадастру".

За таку суму вони обіцяли присвоїти кадастрові номери чотирьом земельних ділянкам в селі Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області.

Співробітників Госгеокадастру затримали за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Хмельницькій області за вимагання хабара в понад 400 тисяч доларів затримали співробітників Державної служби геології та надр України.

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