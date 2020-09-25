На Дніпропетровщині прокурор погорів на хабарі

У Дніпропетровській області 24 вересня Державне бюро розслідувань зловило "на гарячому" одного з прокурорів Томаківського відділу Нікопольської місцевої прокуратури.

Прокурора затримали під час отримання хабара, повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, чоловік вимагав та отримав 25 тисяч гривень за скасування постанови слідчої поліції про закриття кримінального провадження, зареєстрованого за заявою заявника, активізацію досудового розслідування і подальшого притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Відзначимо, що прокурор затриманий в порядку ст. 208 КПК. На даний момент за місцем його роботи та проживання тривають обшуки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що через три тижні підземних протестів гірників "Кривбасзалізрудкому" керівництво підприємства прийняло рішення про закриття всіх шахт на тривалий простій.