На Дніпропетровщині місцеві жителі перекрили трасу: що вимагають

У вівторок, 16 червня, в селі Єлизаветівка Дніпропетровської області місцеві жителі перекрили трасу через відсутність газу в будинках. Його відключили кілька днів тому, посилаючись на ремонтні роботи.

Таким способом людей змушують підписувати нові договори на обслуговування газового обладнання всередині будинків, повідомили місцеві жителі на сторынці "Типовий Дніпродзержинськ" в Facebook.

Facebook / "Типовий Дніпродзержинськ"

Facebook / "Типовий Дніпродзержинськ"

Вартість підключення та обслуговування, за їхніми словами, 800 гривень.

Facebook / "Типовий Дніпродзержинськ"

"Після відключення споживачів від газопостачання у зв'язку з плановими роботами, необхідно провести опресовування, тобто, перевірити герметичність газопроводу, чи немає витоку. Це необхідно зробити в кожному житловому будинку. В приватному секторі в Єлизаветівці роботи з пуску газу неможливо виконати, адже споживачі не надають доступ в будинок співробітникам Кам'янського відділення ", - розповіли в пресслужбі регіональної газової компанії" Дніпропетровськгаз. "

Співробітники "Дніпропетровськгаз" не отримали доступ в 544 будинку. Це майже 50% від усіх споживачів, які були відключені від системи газопостачання в Єлизаветівці.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі з 16 червня буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для низки споживачів.