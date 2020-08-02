На Дніпропетровщині мисливці влаштували стрілянину поруч із дитячим пляжем. Відео

На одному з пляжів в селі Піщанка Дніпропетровської області невідомі відкрили вогонь по качках.

На водоймі в цей час перебували відпочивальники, в тому числі діти. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила очевидиця події Наталія Кисельова.

"Ці особи на катері припливли до пляжу, де купаються люди, діти і почали обстрілювати плаваючих по воді качок. Ви закони фізики знаєте? Куди зрикошетить цей патрон? У дітей, які плавають поруч, у відпочивальників? Навколо безліч людей", – написала Кисельова.

В результаті обстрілу ніхто не постраждав, однак обурені відпочивальники відразу ж звернулися до водної поліції. Чи понесли мисливці якесь покарання – невідомо, але, як зазначили очевидці, після приїзду патрульних постріли більше не повторювалися.

Скріншот Facebook / Наталія Кисельова

Скріншот Facebook / Наталія Кисельова

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