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На Дніпропетровщині мисливці влаштували стрілянину поруч із дитячим пляжем. Відео

Аліна Рашевська
Аліна Рашевська
Події
3,0 т.
На Дніпропетровщині мисливці влаштували стрілянину поруч із дитячим пляжем. Відео

На Дніпропетровщині мисливці влаштували стрілянину поруч з дитячим пляжем. Колаж

На одному з пляжів в селі Піщанка Дніпропетровської області невідомі відкрили вогонь по качках.

На водоймі в цей час перебували відпочивальники, в тому числі діти. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила очевидиця події Наталія Кисельова.

"Ці особи на катері припливли до пляжу, де купаються люди, діти і почали обстрілювати плаваючих по воді качок. Ви закони фізики знаєте? Куди зрикошетить цей патрон? У дітей, які плавають поруч, у відпочивальників? Навколо безліч людей", – написала Кисельова.

В результаті обстрілу ніхто не постраждав, однак обурені відпочивальники відразу ж звернулися до водної поліції. Чи понесли мисливці якесь покарання – невідомо, але, як зазначили очевидці, після приїзду патрульних постріли більше не повторювалися.

Скріншот

Скріншот Facebook / Наталія Кисельова

Скріншот

Скріншот Facebook / Наталія Кисельова

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі під гуртожитком тяжко побили молодого лікаря.

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