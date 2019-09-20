На Дніпропетровщині мати викинула дитину у смітник: немовля зникло

У Жовтих Водах Дніпропетровської області жінка викинула новонароджену дитину в смітник.

Сусіди породіллі забили тривогу і звернулися в поліцію. Про це повідомили в Facebook-групі "Небайдужі Жовті Води".

Мати викинула дитину IpNews

Як з'ясувалося, породілля проживає в селі Йосипівка Петрівського району Кіровоградської області. Вона вже має двох дітей. Перед пологами жінка поїхала в Жовті Води, де жила в квартирі свекрухи.

Після повернення в село, сусіди розпитували про дитину, на що жінка відповіла, що народила мертве немовля.

Сусіди звернулися до правоохоронців. Породілля розповіла, що народила сама вдома мертву дитину і викинула її.

Спочатку жінка стверджувала, що викинула новонародженого під трубами, а потім в сміттєвий мак.

На даний момент тіло дитини не знайдено. Слідчі дії тривають.

OBOZREVATEL звернувся до Ганни Старчевської, спікера ГУНП в Дніпропетровській області, і вона підтвердила інформацію:

"Місцеві жителі звернулися в поліцію із заявою про те, що 33-річна жінка була вагітна, народила, але дитини немає. Порушено кримінальну справу за статтею 117 КК України (Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини). Тіло дитини поки не знайшли", – прокоментувала Старчевська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі мати тримала немовля в нестерпних умовах: з'явилися моторошні кадри.

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