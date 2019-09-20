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22 вересня • оновлено в 14:34
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На Дніпропетровщині мати викинула дитину у смітник: немовля зникло

17.7т Читати матеріал російською

У Жовтих Водах Дніпропетровської області жінка викинула новонароджену дитину в смітник.

Сусіди породіллі забили тривогу і звернулися в поліцію. Про це повідомили в Facebook-групі "Небайдужі Жовті Води".

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Мати викинула дитину

Мати викинула дитину

IpNews

Як з'ясувалося, породілля проживає в селі Йосипівка Петрівського району Кіровоградської області. Вона вже має двох дітей. Перед пологами жінка поїхала в Жовті Води, де жила в квартирі свекрухи.

Після повернення в село, сусіди розпитували про дитину, на що жінка відповіла, що народила мертве немовля.

Сусіди звернулися до правоохоронців. Породілля розповіла, що народила сама вдома мертву дитину і викинула її.

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Спочатку жінка стверджувала, що викинула новонародженого під трубами, а потім в сміттєвий мак.

На даний момент тіло дитини не знайдено. Слідчі дії тривають.

OBOZREVATEL звернувся до Ганни Старчевської, спікера ГУНП в Дніпропетровській області, і вона підтвердила інформацію:

"Місцеві жителі звернулися в поліцію із заявою про те, що 33-річна жінка була вагітна, народила, але дитини немає. Порушено кримінальну справу за статтею 117 КК України (Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини). Тіло дитини поки не знайшли", – прокоментувала Старчевська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі мати тримала немовля в нестерпних умовах: з'явилися моторошні кадри.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
новонароджений дитина смерть
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Жестя Дмитро
Жестя Дмитро
Я думаю, что пора бы женщин за такое реально наказывать. Они ж ничего за такое не получают, тут как минимум смертную казнь необходимо рассматривать, где это видано от новорожденных избавляться как от пакета с мусором???? И надо прекратить называть женщин "прекрасным полом", я на миллион процентов уверен, что существа, выбрасывающие собственных детей в мусорки, ничего общего с прекрасным не имеют. Что ж это такое? Каждую неделю такие новости!!! Я вот смотрю на это, и задумываясь: а почему женщин никто не учит "Не выбрасывать детей"? Я К тому что общество реально БОЛЬНОЕ - мальчиков с трех лет задолбывают правилом "женщин бить нельзя", а женщины у нас младенцев в баки с мусором бросают и спокойно рассказывают брехню! И конечно же опять никто не возмущается. Ну где же снова эти горластые "защитники детей"???? Стоит мужику убить - они тут как тут, а женщины детей в мусорки швыряют - и глухо, тишина! Где все эти активисты с их "нужно законы принять!", "смертную казнь за это!"???? Попрятались опять по норам?!
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