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26 грудня • оновлено в 18:37
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На Дніпропетровщині масово скасували операції після смерті пацієнтки в лікарні

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Після трагічного випадку з пацієнткою, яка померла в Кам'янській лікарні №9 після наркозу, в установі були скасовані всі планові операції.

Всі хворі, які потребують оперативного втручання, мусили змінити місце лікування. Про це повідомляє Радіо Свобода.

На Дніпропетровщині масово скасували операції після смерті пацієнтки в лікарні

На Дніпропетровщині масово скасували операції після смерті пацієнтки в лікарні

Версія.Інфо

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"Лікарня працює в штатному режимі. Планові операції не проводяться. Зараз ми оперуємо пацієнтів у лікарні швидкої медичної допомоги та в 7-ій міській лікарні", - розповіла начальниця управління охорони здоров'я Кам'янської мерії Юлія Манаєнкова.

За словами чиновниці, наразі в медичному закладі проводять низку перевірок. Вина препарату для наркозу, щодо якого є підозра, поки не підтверджена. Його виготовили в Україні і зберігали за всіма необхідними інструкціями. Для розслідування інциденту в Міністерстві охорони здоров'я створили спеціальну комісію.

Також стало відомо про стан іще шести постраждалих пацієнтів. Один із них усе ще перебуває в реанімації обласної лікарні імені Мечникова, стан решти поступово поліпшується.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпропетровській області медики прив'язали пацієнта до ліжка і не давали ні їсти, ні пити. Такі знущання довелося пережити чоловікові після операції. Все сталося в Широківській районній лікарні.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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