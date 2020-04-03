На Дніпропетровщині масово горять поля: за добу вогонь знищив 20 гектарів. Фото

За добу від 2 квітня рятувальники здійснили 24 виїзди для ліквідації пожеж в екосистемах на Дніпропетровщині.

Всього вогонь знищив близько 20 гектарів сухої рослинності, повідомили на сайті Головного управління з надзвичайних ситуацій.

Пожежі в екосистемах ДСНС

Наймасштабніші загоряння виникли в містах Кам'янське, Кривий Ріг, Марганець, Солонянському, Широківському, Царичанському, Покровському, Магдалинівському та Верхньодніпровському районах.

Пожежі в екосистемах ДСНС

"Якщо ви помітили пожежу, що починається, намагайтеся загасити самі підручними засобами. Не допускайте поширення вогню. Якщо пожежа набрала сили і ви не можете загасити її самостійно, терміново зателефонуйте до Служби порятунку за номером 101", – попередили пожежні.

Пожежі в екосистемах ДСНС

Пожежі в екосистемах ДСНС

Пожежі в екосистемах ДСНС

Пожежі в екосистемах ДСНС

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпро терміново евакуювали поранених бійців із зони ООС.

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