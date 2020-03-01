На Дніпропетровщині маленькі діти спалили атракціон в парку. Фото

У п'ятницю, 28 лютого, в Кам'янському Дніпропетровської області сталася пожежа в дитячому атракціоні, який знаходився "Міському парку культури і відпочинку".

Вогонь знищив оброблення стін з ПВХ тканини. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Займання виникло всередині атракціону "Дитячий лабіринт". У зимовий період атракціон не експлуатується, тому відвідувачів під час пожежі не було. Загальна площа пожежі склала 50 квадратних метрів.

Діти підпалили атракціон Пресслужба ДСНС в Днепропетроськ області

Діти підпалили атракціон Пресслужба ДСНС в Днепропетроськ області

Як повідомив сайт 5692.com.ua, поліцейським вдалося затримати "паліїв". Цьому посприяли перехожі і камери відео-спостереження. Ними виявилися маленькі діти. З їх слів, вони не мали мети спалити атракціон, а тільки гралися сірниками.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на вулиці Агнії Барто сталася пожежа в житловому будинку. Пожежні врятували 5 осіб, з них 1 дитина та вивели на свіже повітря 15 жителів будинку.

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