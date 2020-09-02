На Дніпропетровщині люди самовільно перекрили річку дамбою. Фото

Софія Закревська Події 13:00, 2.09.2020

У вівторок, 1 вересня, до річки Самара біля села Мерцалівка Дніпропетровської області прибула спецтехніка для ліквідації незаконно встановленої дамби.

Роботу техніки заблокували рибалки та мисливці – жителі Петропавлівського району. Саме вони і виявилися творцями дамби, повідомили на сторінці Богданівської об'єднаної територіальної громади в Facebook.

Поява дамби викликала зниження рівня води нижче за течією річки
Facebook/"Богданівська об'єднана територіальна громада"

Місцеві жителі самовільно звели на Самарі штучні перепони. Зробили вони це з метою створення басейну для розведення риби та дичини. На всі роботи, за словами громадян, вони витратили 50 тисяч гривень і тепер вважають, що дана ділянка річки належить їм.

Через появу дамби в руслі річки Самара була повністю перекрито її течія. Це призвело до зниження рівня води нижче за течією і практично повного пересихання водойми, з'явилися застійні ділянки, почався також мор риби.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Петропавлівського району. Правоохоронці зібрали матеріали по справі. На даний момент вирішується питання про прийняття відповідного рішення.

На місці працювала слідчо-оперативна група
Facebook/"Богданівська об'єднана територіальна громада"

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