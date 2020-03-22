На Дніпропетровщині "ловили" терористів на підприємстві з радіоактивними речовинами

У Дніпропетровській області Антитерористичний центр Служби безпеки України провів навчання на державному підприємстві, де зберігаються радіоактивні матеріали.
Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України провела планові тактико-спеціальні тренування. Про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України.
У навчаннях взяли участь підрозділи СБУ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції, а також персонал держпідприємства.
Антитерористичний центр СБУ провів навчання
Пресслужба СБУ
Антитерористичний центр СБУ провів навчання
Пресслужба СБУ
Основна мета тренувань - відпрацювання спільних дій відповідних структур щодо запобігання загроз на державних об'єктах підвищеної небезпеки.
Учасники тренувань провели заходи по виявленню та знешкодженню умовної диверсійної групи. Також підрозділи відпрацювали алгоритми дій з реагування на терористичні загрози на об'єктах критичної інфраструктури регіону.
Раніше OBOZREVATEL писав, що поліція Дніпропетровщини попередила про те, що під виглядом дезінфекції приміщень зловмисники можуть потрапляти в житло і скоювати злочини.
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