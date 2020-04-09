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10 квітня • оновлено в 02:07
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Аліна Рашевська

На Дніпропетровщині коронавірус виявили ще у шістьох людей

2.1т
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На Дніпропетровщині зафіксували шість нових випадків захворювання на коронавірус.

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П'ятеро пацієнтів проживають в Першотравенську. Ще один хворий родом із Кам'янського, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

"Зокрема, Covid-19 виявили у двох осіб з пневмонією, обидва пацієнти знаходяться в лікарні. 61-річна жінка в стані середньої тяжкості. Таким чином, в Першотравенську виявили вже 26 випадків Covid-19", – розповів голова ДніпроОДА Олександр Бондаренко .

Коронавірус в Дніпрі

Коронавірус в Дніпрі

Terra

В цілому по області 48 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в місті Першотравенськ Дніпропетровської області відбувся різкий спалах коронавірусу через збори релігійного характеру. На них з'їхалося кілька сотень людей з різних міст і країн.

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Автор
Аліна Рашевська
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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