На Дніпропетровщині коронавірус виявили ще у шістьох людей

На Дніпропетровщині зафіксували шість нових випадків захворювання на коронавірус.

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П'ятеро пацієнтів проживають в Першотравенську. Ще один хворий родом із Кам'янського, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

"Зокрема, Covid-19 виявили у двох осіб з пневмонією, обидва пацієнти знаходяться в лікарні. 61-річна жінка – в стані середньої тяжкості. Таким чином, в Першотравенську виявили вже 26 випадків Covid-19", – розповів голова ДніпроОДА Олександр Бондаренко .

Коронавірус в Дніпрі Terra

В цілому по області 48 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в місті Першотравенськ Дніпропетровської області відбувся різкий спалах коронавірусу через збори релігійного характеру. На них з'їхалося кілька сотень людей з різних міст і країн.

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