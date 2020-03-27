У Дніпропетровській області за добу провели 15 нових досліджень на наявність коронавірусної інфекції. Захворювання підтвердилося ще у трьох осіб.

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Відомо, що двоє з них – жителі Дніпра. Третій хворий родом із Нікополя, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

На Дніпропетровщині коронавірус підтвердився ще у трьох осіб Zik.ua

За результатами повторних аналізів, одна людина з перших двох хворих видужала. Також з'ясувалося, що один житель області повернувся з країн Балтії. На даний момент він проходить обстеження.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі відділення онкології та онкогематології дитячої обласної клінічної лікарні віддали хворим на коронавірус.

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