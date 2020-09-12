На Дніпропетровщині копи побили невинного, вибиваючи зізнання

У червні 2020 року в місті Жовті Води Дніпропетровської області поліцейські вибивали свідчення з невинної людини в ході розслідування загибелі місцевого жителя в результаті вибуху.

Правоохоронці, не маючи на те підстав, затримали 23-річного хлопця, який у момент трагедії перебував неподалік. У відділенні його посадили на стілець і почали вибивати зізнання в умисному вбивстві, повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Інцидент стався в Жовтих Водах. Державне бюро розслідувань

Потерпілий заперечував свою причетність до події і стверджував, що він був тільки свідком. Щоб змусити чоловіка зізнатися в тому, чого він не робив, поліцейські застосували до нього психологічне та фізичне насильство. За інформацією пресслужби прокуратури Дніпропетровської області, зловмисники завдали йому не менше восьми ударів кулаками по голові та близько п'ятнадцяти ударів ногами по тілу.

Знущання в відділі поліції тривали з 2:00 до 7:00. Потерпілий просив викликати йому лікаря, однак це прохання правоохоронці ігнорували. Медиків викликала мати невинного, яка прийшла забрати сина з поліції. Хлопця госпіталізували з тілесними ушкодженнями середнього ступеня тяжкості.

Побитого хлопця у відділі поліції виявила його мати. Державне бюро розслідувань

На даний момент досудове розслідування завершене, обвинувальний акт проти поліцейських направлено до суду. За перевищення повноважень, що супроводжувалося насильством, і незаконне затримання їм загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі

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