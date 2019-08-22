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На Дніпропетровщині горів житловий будинок: загинула жінка

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У селі Привовчанське Дніпропетровської області 21 серпня виникла пожежа в приватному секторі.

Близько 14:30 пожежа охопила одноповерховий житловий будинок на вулиці Надрічній. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Під Дніпром під час пожежі загинула жінка

Під Дніпром під час пожежі загинула жінка

Odessa.online

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Під час пожежі загинула 82-річна господарка будинку. Її 61-річного сина у важкому стані госпіталізували в районну лікарню. Чоловік отримав термічний опік стоп, верхніх кінцівок і голови I-II ступеня.

Під Дніпром горів приватний будинок

Під Дніпром горів приватний будинок

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

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Хотів підірвати будинок із дитиною: під Дніпром сталася жахлива НП

Загоряння на площі 40 кв. м ліквідовували понад 3 години.

На місці події працювали 7 рятувальників і 2 одиниці техніки.

Під Дніпром горів приватний будинок

Під Дніпром горів приватний будинок

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі під час пожежі ледь не вчаділа дитина. 19 серпня на вулиці Леоніда Стромцова горіла багатоповерхівка. Продуктами горіння під час пожежі отруїлася 6-річна дівчинка.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
пожежа смерть постраждали українці
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