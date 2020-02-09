На Дніпропетровщині фургон збив пенсіонерку, яка переходила дорогу. Фото

У неділю, 9 лютого, в Кривому Розі Дніпропетровської області мікроавтобус Ford збив літню жінку.

За попередньою інформацією, вона переходила дорогу в недозволеному місці. Про це повідомив Перший Міський.

Аварія сталася 9 лютого близько 11:00. По вулиці Спаській в напрямку проспекту 200-річчя Кривого Рогу їхав автомобіль Ford Transit. В цей час дорогу в недозволеному місці переходила 65-річна жінка. Фургон збив пенсіонерку.

Її з забоями чола госпіталізували в другу міську лікарню. Деталі події встановлюють поліцейські.

У Кривому Розі фургон збив пенсіонерку Перший Міський

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на вулиці Сергія Єфремова зіткнулися три автомобілі - Toyota, Daewoo і Mercedes. За словами учасників ДТП, дівчина, яка керувала автомобілем Mercedes, була п'яна і зникла з місця аварії.

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