На Дніпропетровщині фура збила чоловіка: фото 18+

У місті Нікополь Дніпропетровської області 13 лютого вантажний автомобіль скоїв наїзд на пішохода.

Від отриманих травм чоловік помер на місці. Смертельна аварія трапилася близько 18:50 на вулиці Героїв Чорнобиля, в районі залізничного вокзалу, повідомили на офіційному сайті громадської організації "Прихист".

Смертельна ДТП в Нікополі Прихист

За попередньою інформацією, чоловік переходив дорогу в недозволеному місці. Шофер вантажівки в темряві не помітив пішохода та вчасно не зманеврував. Містянин загинув, опинившись прямо під колесом автомобіля.

Всі обставини події встановлювали правоохоронці.

Увага! Фото 18+

ДТП в Нікополі Прихист

ДТП в Нікополі Прихист

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в четвер, 13 лютого, на Криворізькій трасі під Дніпром Toyota злетіла в кювет. У машині перебувала сімейна пара. Причиною події стала ожеледиця

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram