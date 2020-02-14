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14 лютого • оновлено в 09:05
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Аліна Рашевська

На Дніпропетровщині фура збила чоловіка: фото 18+

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У місті Нікополь Дніпропетровської області 13 лютого вантажний автомобіль скоїв наїзд на пішохода.

Від отриманих травм чоловік помер на місці. Смертельна аварія трапилася близько 18:50 на вулиці Героїв Чорнобиля, в районі залізничного вокзалу, повідомили на офіційному сайті громадської організації "Прихист".

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Смертельна ДТП в Нікополі

Смертельна ДТП в Нікополі

Прихист

За попередньою інформацією, чоловік переходив дорогу в недозволеному місці. Шофер вантажівки в темряві не помітив пішохода та вчасно не зманеврував. Містянин загинув, опинившись прямо під колесом автомобіля.

Всі обставини події встановлювали правоохоронці.

Увага! Фото 18+

ДТП в Нікополі

ДТП в Нікополі

Прихист

ДТП в Нікополі

ДТП в Нікополі

Прихист

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в четвер, 13 лютого, на Криворізькій трасі під Дніпром Toyota злетіла в кювет. У машині перебувала сімейна пара. Причиною події стала ожеледиця

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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