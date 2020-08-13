Колишній народний депутат-"регіонал" Андрій Шипко, також відомий громадськості як заступник директора національного інституту раку, перебуваючи за штурвалом катера, став винуватцем аварії, в якій постраждала ціла сім'я.

На величезній швидкості він налетів на катер постраждалих і втік з місця події, навіть не спробувавши допомогти людям. В ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL потерпіла сторона поділилася всіма подробицями.

На Дніпропетровщині екс-нардеп "регіонал" скоїв криваву аварію і втік

Зіткнення трапилося увечері 8 серпня 2020 року на річці Самара в місті Новомосковську. В цей день близько 19:00 Андрій Шипко, керуючи катером Campion Allante держ. номер УДД-580К, на величезній швидкості налетів на катер, який рухався в зустрічному напрямку, в результаті чого постраждало шестеро осіб, двоє з яких зараз перебувають у лікарні у тяжкому стані, а їх катер отримав пошкодження і почав тонути.

"Мене від удару викинуло з катера. На місце аварії почали підпливати інші люди на човнах, надавати нам допомогу. Я бачив, що моя дружина лежить в крові і не рухається", - розповів подробиці один з постраждалих.

Побачивши, що є постраждалі, які знаходяться без свідомості і не подають ознаки життя, а також є свідки злочину, екс-нардеп і за сумісництвом доктор медичних наук, не надавши жодної допомоги постраждалим, зник з місця аварії, залишивши людей на потопаючому катері.

В даний момент дві постраждалі жінки перебувають у хірургічному відділенні однієї з лікарень Дніпра. Лікарі оцінюють їх стан як середньої тяжкості. У однієї з жінок зламана щелепа, закрита черепно-мозкова травма, струс мозку і забої. У другої постраждалої – забій хребта та зламані ребра. Обидві пацієнтки, за словами лікарів, залишаться в медустанові не менш ніж на місяць, після чого їх чекає довгий процес реабілітації. Решта пасажирів протараненого катера отримала легші травми і від госпіталізації відмовилася.

На Дніпропетровщині екс-нардеп "регіонал" скоїв криваву аварію і втік

На Дніпропетровщині екс-нардеп "регіонал" скоїв криваву аварію і втік

Правоохоронними органами було відкрито кримінальне провадження за статтею 276 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту, яке спричинило заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

За наявною у нашого видання інформацією прокуратурою вже зібрані відео-докази скоєння ДТП, допитані свідки, які підтвердили, що катером-винуватцем аварії керував саме екс-нардеп Андрій Шипко. Разом з екс-нардепом в катері знаходилися його брат Олексій, який вже 10 років займає посаду генерального директора Державного підприємства "Дніпростандартметрологія", і племінник Степан.

На Дніпропетровщині екс-нардеп "регіонал" скоїв криваву аварію і втік

"Мені вдалося з'ясувати, що цей Андрій Шипко є заслуженим працівником охорони здоров'я, доктором медичних наук. І мене просто вразив його цинізм: людина, яка в силу своєї професії зобов'язана займатися порятунком життя простих громадян нашої країни, кинула нас помирати посеред річки", - додав потерпілий. - Якби на допомогу не прийшли люди з інших човнів, я не знаю, чим би для нас закінчилася ця аварія".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі підліток за кермом влаштував ДТП з вантажівкою.