На Дніпропетровщині ексначальника ДАІ затримували з бійкою: відео

Ігор Кравченко Події 13:47, 12.04.2020 Оновлено: 14:37, 12.04.2020

У суботу, 11 квітня, в Кам'янському Дніпропетровської області був затриманий ексначальник взводу Державної автомобільної інспекції Дніпродзержинська.

Колишній начальник ДАІ був затриманий за порушення правил дорожнього руху за кермом автомобіля ВАЗ 2121 "Нива" в дуже сильному алкогольному сп'янінні. Про це повідомили в Telegram-каналі "Х**ве Кам'янське".

При затриманні чоловік чинив злісний опір патрульній поліції. Як повідомляють у соціальних мережах, його затримали в районі школи №28.

На Дніпропетровщині ексначальника ДАІ затримували з бійкою
Telegram / Х**ве Кам'янське

Після того, як його доставили у відділення поліції, він просив викликати швидку допомогу та імітував втрату свідомості.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на зупинці громадського транспорту на вулиці Титова неподалік від школи №89 невідомі влаштували перестрілку і зникли з місця. У місті відразу ж ввели план-перехоплення "Сирена".

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