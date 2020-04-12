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12 квітня • оновлено в 16:21
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На Дніпропетровщині ексначальника ДАІ затримували з бійкою: відео

3.6т
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У суботу, 11 квітня, в Кам'янському Дніпропетровської області був затриманий ексначальник взводу Державної автомобільної інспекції Дніпродзержинська.

Колишній начальник ДАІ був затриманий за порушення правил дорожнього руху за кермом автомобіля ВАЗ 2121 "Нива" в дуже сильному алкогольному сп'янінні. Про це повідомили в Telegram-каналі "Х**ве Кам'янське".

При затриманні чоловік чинив злісний опір патрульній поліції. Як повідомляють у соціальних мережах, його затримали в районі школи №28.

На Дніпропетровщині ексначальника ДАІ затримували з бійкою

На Дніпропетровщині ексначальника ДАІ затримували з бійкою

Telegram / Х**ве Кам'янське

Після того, як його доставили у відділення поліції, він просив викликати швидку допомогу та імітував втрату свідомості.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на зупинці громадського транспорту на вулиці Титова неподалік від школи №89 невідомі влаштували перестрілку і зникли з місця. У місті відразу ж ввели план-перехоплення "Сирена".

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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где то там
где то там
Это в крови:бывших гаишников-взяточников не бывает.Никакая волшебная палочка здесь не поможет.Никакое наказание за исключением конфискации имущества не остановит взяточников.Это каста небожителей и царьков местного разлива для которых закон не писан.Увы это наша реальность и исправить это может только время х на новое неиспорченное поколение наших детей и их соц.стандарты строителей а не разрушителей.
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Дніпро Події

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