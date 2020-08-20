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На Дніпропетровщині двоє дітей потрапили до реанімації після отруєння дурманом

Софія Закревська
Софія Закревська
Події
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На Дніпропетровщині двоє дітей потрапили до реанімації після отруєння дурманом

На Дніпропетровщині двоє дітей потрапили до реанімації після отруєння дурманом. Колаж

У середу, 19 серпня, в місті Жовті Води Дніпропетровської області підлітки отруїлися насінням дурману.

Діти віком 14 та 16 років з'їли насіння декоративної отруйної рослини. Інцидент стався біля будинку на бульварі Свободи, 52, повідомили в Facebook-групі "ЖВ – на пульсі".

Після вживання насіння підліткам стало погано: у них почалися судоми, з рота йшла піна. У постраждалих паморочилося в голові, після чого вони втратили свідомість.

Сусіди, які стали очевидцями події, викликали швидку. Дітей у тяжкому стані госпіталізували до лікарні, зараз вони знаходяться в реанімації.

Нагадаємо, що вживання насіння дурману небезпечно для життя. Отруйна рослина здатна викликати галюцинації і видіння, впливаючи при цьому на серцево-судинну, дихальну, травну, гормональну і нервову системи і психіку людини. Велика доза насіння може призвести до смерті від зупинки серцебиття або дихання.

Квіти дурману

Квіти дурману pics.botanichka.ru

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