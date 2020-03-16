У місті Павлоград Дніпропетровської області 15 березня із салону автобуса викинули 13-річну дівчинку.

Пасажирка не змогла скористатися електронною карткою пільговика, яка надана їй як дитині з багатодітної сім'ї. Водій відмовив їй в перевезенні, зажадавши негайно покинути транспортний засіб, повідомила мама постраждалої Юлія Фоменко в Facebook-спільноті "Наш Павлоград".

Через затримку відправлення дитину силоміць виштовхали з машини інші пасажири. Інцидент трапився на маршруті №13.

На Дніпропетровщині дитину викинули з автобуса Колаж

"Дочка, якій 13 років, сідала на 13-ий маршрут на вул. Озерній десь о 19:15. У мене троє дітей, тому у доньки була проїзна картка, яка чомусь не спрацювала і водій змусив дитину вийти з автобуса, заглушивши мотор. А люди, які знаходилися в цей час в автобусі, почали кричати, щоб вона виходила, так як вони поспішають (там було чоловік 10). В результаті одна жінка схопила дитину за куртку і викинула з автобуса", – розповіла Фоменко.

Для пасажирки інцидент закінчився забоєм ноги. Дівчинці вдалося продовжити поїздку на іншому автобусі, де вона безпроблемно скористалася пільгою.

"Дочка мало не впала обличчям на асфальт, і при цьому забила ногу. Дитина сіла на наступний автобус, а картка спрацювала без проблем", – поділилася містянка.

Скріншот Facebook-спільнота "Наш Павлоград"

Ситуація викликала бурхливу реакцію в соцмережі. Думки учасників спільноти розділилися: деякі звинуватили в тому, що трапилося, маму дівчинки, яка не забезпечила неповнолітню кишеньковими грошима, проте більшість коментуючих були обурені хамством маршрутника і байдужістю пасажирів, які не заступилися за підлітка.

Скріншот Facebook-спільнота "Наш Павлоград"

Скріншот Facebook-спільнота "Наш Павлоград"

Скріншот Facebook-спільнота "Наш Павлоград"

Скріншот Facebook-спільнота "Наш Павлоград"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в маршрутці, яка їхала від станції метро "Лісова" у Києві в Бровари, 6 березня чоловік розбив дівчині ніс у відповідь на прохання не грубіянити їй. Вона виявилася поліцейською.

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