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3 травня • оновлено в 23:06
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Ігор Кравченко

На Дніпропетровщині дитині затиснуло голову бетонною плитою. Фото

1.2т
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У місті Першотравенськ Дніпропетровської області 10-річний хлопчик опинився затиснутий між стіною і бетонною плитою.

Інцидент стався в покинутій будівлі неексплуатованої школи, повідомляє "Днепр оперативный".

Голова дитини була затиснута між цегляною стіною і бетонною плитою сходів. Хлопчика з "пастки" довелося витягувати рятувальникам. Вони, використовуючи спеціальний інструмент, звільнили постраждалого хлопчика. Щоб врятувати його знадобилося 20 хвилин.

Дитині затиснуло голову бетонною плитою

Дитині затиснуло голову бетонною плитою

Днепр оперативный

Чи отримав хлопчик пошкодження в результаті інциденту на даний момент невідомо.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кам'янському Дніпропетровської області вирізали чоловіка, який впав з лавки і застряг в конструкції столу. Інцидент стався на літньому майданчику непрацюючого кафе.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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