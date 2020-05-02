На Дніпропетровщині дитині затиснуло голову бетонною плитою. Фото

У місті Першотравенськ Дніпропетровської області 10-річний хлопчик опинився затиснутий між стіною і бетонною плитою.
Інцидент стався в покинутій будівлі неексплуатованої школи, повідомляє "Днепр оперативный".
Голова дитини була затиснута між цегляною стіною і бетонною плитою сходів. Хлопчика з "пастки" довелося витягувати рятувальникам. Вони, використовуючи спеціальний інструмент, звільнили постраждалого хлопчика. Щоб врятувати його знадобилося 20 хвилин.
Дитині затиснуло голову бетонною плитою
Днепр оперативный
Чи отримав хлопчик пошкодження в результаті інциденту на даний момент невідомо.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кам'янському Дніпропетровської області вирізали чоловіка, який впав з лавки і застряг в конструкції столу. Інцидент стався на літньому майданчику непрацюючого кафе.
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