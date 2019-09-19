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19 вересня • оновлено в 17:17
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На Дніпропетровщині директора інтернату спіймали на великих махінаціях

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На Дніпропетровщині Жовтоводська прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього виконуючого обов'язки директора і юрисконсульта дитячого будинку-інтернату.

Екс-чиновника підозрюють в підробці документів про недієздатність підопічних і присвоєнні виплат, передає пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

На Дніпропетровщині судитимуть екс-керівника інтернату

На Дніпропетровщині судитимуть екс-керівника інтернату

"Жовтоводської місцевою прокуратурою затверджено і направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього виконуючого обов'язки директора дитячого будинку-інтернату та юрисконсульта зазначеного закладу, які на підставі підроблених документів завдали вихованцям матеріальні збитки в сумі майже 100 тис. грн", – сказано в повідомленні.

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За версією слідства, екс-керівник дитбудинку доручив юрисконсульту виготовити підроблене рішення суду про визнання недієздатними 11 підопічних і встановлення над ними опіки адміністрації установи.

На підставі підроблених документів чиновник отримав державну допомогу і пенсії вихованців.

В результаті підопічним було завдано збитків у розмірі майже 100 тис. гривень.

Таким чином, чиновник звинувачується в зловживанні службовим становищем, а юрисконсульт – в підробці документів.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що суд відправив під домашній арешт одного з чиновників Верхньодніпровської райдержадміністрації в Дніпропетровській області, підозрюваного в розкраданні 330 тис. Гривень бюджетних коштів. За версією слідства, чиновники райдержадміністрації завищували в документах обсяги споживаного в навчальних закладах тепла.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
розкрадання діти
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