На Дніпропетровщині чоловік згорів під час пожежі в будинку сусіда

Ігор Кравченко Події 12:08, 24.05.2020 Оновлено: 13:07, 24.05.2020

У суботу, 23 травня, о 22:38 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Чорненкове Покровського району.

По прибуттю, рятувальники встановили, що пожежа виникла в одноповерховому житловому будинку. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Вогонь пошкодив стіни, дах будинку та речі домашнього вжитку на площі 35 квадратних метрів. Пожежу вдалося ліквідувати менш ніж за півгодини.

Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло чоловіка 1967 року народження, який був сусідом власника будинку.

Чоловік згорів під час пожежі в будинку сусіда
Смоленск - новости

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині під час нічної пожежі в квартирі загинув чоловік. Бездиханне тіло чоловіка виявили рятувальники.

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