На Дніпропетровщині чоловік загинув у крижаній пастці

У селі Єгорівка Дніпропетровської області 13 лютого із річки Янчур дістали труп чоловіка.

Попередньо, містянин провалився під тонкий лід під час риболовлі. Його знайшли на відстані семи метрів від берега, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Повідомлення про подію надійшло до Служби порятунку "101" від місцевої жительки близько 19:17. За адресою відразу ж направили чергову бригаду рятувальників.

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Після прибуття на місце рятувальники виявили на березі покинутий автомобіль "ВАЗ-2109", а посеред річки – рибальські снасті і проламану кригу.

За допомогою гумового човна співробітники ДСНС дісталися до місця, де видно було тіло чоловіка, пробили лунку і за допомогою мотузки дістали загиблого.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в місті Нікополь Дніпропетровської області 13 лютого вантажний автомобіль скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

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