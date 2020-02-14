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14 лютого • оновлено в 12:11
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На Дніпропетровщині чоловік загинув у крижаній пастці

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У селі Єгорівка Дніпропетровської області 13 лютого із річки Янчур дістали труп чоловіка.

Попередньо, містянин провалився під тонкий лід під час риболовлі. Його знайшли на відстані семи метрів від берега, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

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Повідомлення про подію надійшло до Служби порятунку "101" від місцевої жительки близько 19:17. За адресою відразу ж направили чергову бригаду рятувальників.

На Дніпропетровщині чоловік загинув у крижаній пастці

На Дніпропетровщині чоловік загинув у крижаній пастці

Город Х

Після прибуття на місце рятувальники виявили на березі покинутий автомобіль "ВАЗ-2109", а посеред річки – рибальські снасті і проламану кригу.

За допомогою гумового човна співробітники ДСНС дісталися до місця, де видно було тіло чоловіка, пробили лунку і за допомогою мотузки дістали загиблого.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в місті Нікополь Дніпропетровської області 13 лютого вантажний автомобіль скоїв наїзд на пішохода. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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