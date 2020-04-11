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11 квітня • оновлено в 17:54
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Ігор Кравченко

На Дніпропетровщині чоловік впав у 10 метровий колодязь. Фото

1.2т
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У суботу, 11 квітня, в селищі Межова Дніпропетровської області на території приватного будинку по вулиці Покровська 77-річний чоловік впав у колодязь.

По прибуттю до місця події, рятувальники виявили чоловіка в колодязі на глибині близько 10 метрів. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Щоб врятувати потерпілого, один з рятувальників спустився вниз і обв'язав його рятувальною мотузкою, після чого його підняли на поверхню і передали працівникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

Чоловік впав в 10 метровий колодязь

Чоловік впав в 10 метровий колодязь

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Чоловік впав в 10 метровий колодязь

Чоловік впав в 10 метровий колодязь

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі надзвичайники врятували котика з шестиметрового колодязя. За допомогою рятувальної мотузки один з чоловіків спустився на дно колодязя і дістав кота на поверхню.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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