На Дніпропетровщині чоловік вистрибнув з вікна на 7 поверсі. Фото

У п'ятницю, 22 травня, в Кривому Розі Дніпропетровської області з вікна на сьомому поверсі багатоповерхівки по вулиці Володимира Великого вистрибнув 81-річний чоловік.

Від отриманих травм він помер на місці події. За попередньою інформацією, він наклав на себе руки, повідомляє "Первый Городской".

За словами місцевих жителів, нещодавно померла дружина покійного, тому він проживав один. Чоловік мав серйозні проблеми зі здоров'ям і раніше висловлював наміри вчинити суїцид.

Чоловік наклав на себе руки перший

На місці події працювали поліцейські, які встановлюють всі подробиці того, що сталося.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі жінка наклала на себе руки стрибком з висотки. Жінка розбилася при падінні з вікна багатоповерхівки.

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