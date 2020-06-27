На Дніпропетровщині чоловік у дворі будинку виростив 600 кущів конопель. Фото

У п'ятницю, 26 червня, в Петриківському районі Дніпропетровської області під час операції "Мак" поліцейські знищили понад 600 насаджень конопель.

Також в домоволодінні 38-річного чоловіка виявили близько кілограма канабісу. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Працівники групи реагування патрульної поліції у дворі будинку місцевого жителя ліквідували 616 кущів конопель. Всі речовини направлені на експертизу.

Чоловік у дворі будинку виростив 600 кущів конопель Пресслужба ГУНП

За даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження у ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення наркотичних засобів, і ч. 1 ст. 310 – вирощування снотворного маку чи конопель.

Чоловік у дворі будинку виростив 600 кущів конопель Пресслужба ГУНП

На даний момент триває досудове розслідування.

Раніше OBOZREVATEL писав, що одеських медиків спіймали на постачання наркотиків в Дніпро. Правоохоронці провели обшуки у головного лікаря Одеського протитуберкульозного диспансеру та медичної сестри кабінету замісної підтримувальної терапії.