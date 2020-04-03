На Дніпропетровщині чоловік трагічно загинув на заводі: подробиці

У п'ятницю, 3 квітня, в конвертерному цеху Дніпровського металургійного комбінату в Кам'янському трапився нещасний випадок, в результаті якого співробітник заводу отримав несумісні з життям травми.

Загиблому було 33 роки. За фактом події проводиться розслідування, повідомили в пресцентрі підприємства.

На Дніпропетровщині чоловік трагічно загинув на заводі Антикор

Як повідомляє "Событие" з посиланням на старшого інспектора сектора моніторингу Кам'янського відділу поліції Олену Тимченко, за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості з попередньою правової кваліфікацією за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кам'янському підліток загинув при падінні з 14-го поверху.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!