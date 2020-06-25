На Дніпропетровщині чоловік поїхав на дачу і безслідно зник

На Дніпропетровщині розшукують безвісти зниклого 41-річного Олександра Земцова.

Житель Дніпра поїхав на дачу в селище Ясне 29 травня, після чого близькі втратили з ним будь-який зв'язок. Про це стало відомо в Facebook-спільноті "Пошук зниклих дітей".

Прикмети: зріст приблизно 170 см, смаглявий.

Був одягнений: сині джинси, чорні кросівки, темна футболка.

Якщо у вас є будь-яка інформація про місцезнаходження Олександра, повідомляйте за номерами: "102" (поліція), або 732-07-00, (098) 172-11-84.

Скріншот Facebook / "Пошук зниклих дітей"

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