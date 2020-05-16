На Дніпропетровщині чоловік на вкраденій вантажівці збив жінку. Фото

У четвер, 14 травня, в Павлограді Дніпропетровської області поліцейські затримали 34-річного чоловіка, який на викраденій вантажівці КАМАЗ наїхав на велосипедистку

Під час затримання він знаходився з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Рівень алкоголю в його крові становив 2,9 проміле. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області.

При русі заднім ходом, він скоїв наїзд на жінку-велосипедиста. Постраждалу госпіталізували в лікарню для надання допомоги.

Чоловік на КАМАЗі наїхав на велосипедистку Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Для встановлення всіх обставин події чоловіка після затримання доставили в Павлоградське відділення поліції. Зараз вирішується питання про повідомлення йому підозри в скоєнні злочинів, передбачених ст. 289 і ст. 286 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортом і порушення правил безпеки дорожнього руху.

Чоловік на КАМАЗі наїхав на велосипедистку Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Також відносно нього складено адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП – управління транспортом в стані алкогольного сп'яніння.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на вулиці Любарського Chevrolet зіткнувся з Toyota. В результаті зіткнення автомобіль Chevrolet перекинувся.

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