На Дніпропетровщині чоловік душив водія мотузкою, щоб забрати машину

У п'ятницю, 3 квітня, в Дніпропетровській області поліція затримала чоловіка, який викрав автомобіль.
Щоб заволодіти чужим автомобілем, чоловік напав на власника і почав душити. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Як розповів заявник, близько опівночі до нього звернулися двоє чоловіків з проханням відвести їх в одне із сіл Покровського району.
По дорозі один з пасажирів наказав зупинити автомобіль і почав душити водія мотузкою. Вирвавшись, чоловік вибіг з автомобіля і зник. Нападник сів за кермо "ВАЗ" і поїхав в невідомому напрямку.
Після отримання повідомлення про злочин почалася поліцейська спецоперація, в ході якої поліцейські і військовослужбовці Національної гвардії затримали протягом години автовикрадача в селищі Васильківка.
Чоловік душив водія мотузкою, щоб забрати машину
Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області
Чоловік душив водія мотузкою, щоб забрати машину
Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області
За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння автомобілем). Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі винесли жорсткий вирок трьом злочинцям, які вбили чоловіка заради телефону.
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