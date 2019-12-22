На Дніпропетровщині чиновники погоріли на великому хабарі: подробиці

У Новомосковську Дніпропетровської області співробітників державного кадастру піймали на великому хабарі.

Як повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області, зловмисники отримували гроші через посередника.

Хабар Фокус

Так, до суду направили обвинувальний акт стосовно начальника територіального відділу ГУ Держгеокадастра, його заступника, а також посередника за вимагання та отримання хабара.

Чиновники вимагали хабар через посередника - працівника одного з відділів Дніпропетровської регіональної філії державного підприємства "Центр державного земельного кадастру".

Вони вимагали від громадянина хабар у розмірі 9 тисяч доларів за вчинення дій з проведення безперешкодної державної реєстрації чотирьох земельних ділянок в Новомосковському районі з присвоєнням кадастрових номерів.

При отриманні другої частини хабара в сумі 7 тисяч доларів правоохоронці викрили та затримали зловмисників.

Зараз судовий розгляд кримінального провадження триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві затримали чотирьох шахраїв, які, представляючись довіреними людьми президента України Володимира Зеленського, вимагали величезний хабар.

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