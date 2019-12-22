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22 грудня • оновлено в 11:09
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На Дніпропетровщині чиновники погоріли на великому хабарі: подробиці

1.4т
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У Новомосковську Дніпропетровської області співробітників державного кадастру піймали на великому хабарі.

Як повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області, зловмисники отримували гроші через посередника.

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Хабар

Хабар

Фокус

Так, до суду направили обвинувальний акт стосовно начальника територіального відділу ГУ Держгеокадастра, його заступника, а також посередника за вимагання та отримання хабара.

Чиновники вимагали хабар через посередника - працівника одного з відділів Дніпропетровської регіональної філії державного підприємства "Центр державного земельного кадастру".

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Вони вимагали від громадянина хабар у розмірі 9 тисяч доларів за вчинення дій з проведення безперешкодної державної реєстрації чотирьох земельних ділянок в Новомосковському районі з присвоєнням кадастрових номерів.

При отриманні другої частини хабара в сумі 7 тисяч доларів правоохоронці викрили та затримали зловмисників.

Зараз судовий розгляд кримінального провадження триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві затримали чотирьох шахраїв, які, представляючись довіреними людьми президента України Володимира Зеленського, вимагали величезний хабар.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Теги
хабар чиновники
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