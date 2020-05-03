На Дніпропетровщині через вибух газового балону зруйнувався будинок. Відео

У неділю, 3 травня, в селі Дмитрівка Дніпропетровської області на території дачного товариства вибухнув будинок.

О 12:29 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що в селі Дмитрівка Петропавлівського району горить будинок. Про це повідомили в пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

На місці події рятувальниками встановили, що попередньо в результаті вибуху газового балона сталося повне руйнування одноповерхового будинку, після чого виникла пожежа.

Через вибух газового балону зруйнувався будинок Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

На момент руйнування власники будинку були відсутні. На місці загиблих і постраждалих немає.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині під час пожежі серйозно обгорів чоловік. Також вогонь пошкодив дах, конструкції будинку та майно.