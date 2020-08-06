На Дніпропетровщині біля заправки загорілася вантажівка з вугіллям. Фото з місця НП

Пожежа під Дніпром. Пресслудба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У ніч на 6 серпня в селі Вишневе Дніпропетровської області на тимчасовій стоянці неподалік від заправки загорівся вантажний автомобіль MAN.

У його причепі знаходилося деревне вугілля. Вогонь знищив 4,5 тонни вантажу, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Повідомлення про займання надійшло до Служби порятунку "101" близько 2:50. На місце направили чотирьох надзвичайників та одну одиницю техніки. Вогонь вдалося повністю загасити лише через дві години.

Пожежа під Дніпром Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

В результаті пожежі ніхто не постраждав. Причини займання наразі встановлюються.

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