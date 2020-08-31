На Дніпропетровщині більше 6 годин гасили масштабну пожежу на звалищі. Фото

Аліна Рашевська Події 08:38, 31.08.2020

Біля селища Богуслав Дніпропетровської області 30 серпня спалахнула масштабна пожежа на сміттєзвалищі.

У найкоротші терміни вогонь поширився на 1000 м. кв. На місце події направили дві бригади рятувальників, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Також в ліквідації займання були задіяні дві одиниці техніки КП "Затишне місто". 11 надзвичайників боролися з вогнем більше 6 годин.

Пожежа під Дніпром
Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Пожежа під Дніпром
Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Пожежа під Дніпром
Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Пожежа під Дніпром
Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Пожежа під Дніпром
Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі дівчинка-підліток вискочила під колеса авто.

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Дніпро Події

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