На Дніпропетровщині більше 6 годин гасили масштабну пожежу на звалищі. Фото

Пожежа під Дніпром. Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Біля селища Богуслав Дніпропетровської області 30 серпня спалахнула масштабна пожежа на сміттєзвалищі.

У найкоротші терміни вогонь поширився на 1000 м. кв. На місце події направили дві бригади рятувальників, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Також в ліквідації займання були задіяні дві одиниці техніки КП "Затишне місто". 11 надзвичайників боролися з вогнем більше 6 годин.

Пожежа під Дніпром Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежа під Дніпром Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежа під Дніпром Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежа під Дніпром Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежа під Дніпром Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

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