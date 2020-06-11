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11 червня • оновлено в 12:52
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На Дніпропетровщині безвісти пропав чоловік. Фото

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У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області співробітники поліції розшукують мешканця Тернівського району – 51-річного Шепуту Дмитра Юрійовича.

Чоловік пішов з дому в невідомому напрямку 7 червня. З тих пір про його місцезнаходження нічого не відомо, повідомили в пресслужбі Криворізького відділу поліції.

Безвісти зниклий чоловік

Безвісти зниклий чоловік

Facebook / Криворізький відділ поліції

Прикмети безвісти зниклого:

Рост -185 см, середньої статури, волосся довге, темного кольору з сивиною. На лівій щоці є шрам довжиною близько 2 см.

Правоохоронці Дніпропетровщини просять усіх, кому відомо про місцезнаходження Дмитра Шепути, дзвонити за телефонами:

096-933-93-11, 096-359-17-72 або 102.

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