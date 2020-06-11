На Дніпропетровщині безвісти пропав чоловік. Фото

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області співробітники поліції розшукують мешканця Тернівського району – 51-річного Шепуту Дмитра Юрійовича.
Чоловік пішов з дому в невідомому напрямку 7 червня. З тих пір про його місцезнаходження нічого не відомо, повідомили в пресслужбі Криворізького відділу поліції.
Безвісти зниклий чоловік
Facebook / Криворізький відділ поліції
Прикмети безвісти зниклого:
Рост -185 см, середньої статури, волосся довге, темного кольору з сивиною. На лівій щоці є шрам довжиною близько 2 см.
Правоохоронці Дніпропетровщини просять усіх, кому відомо про місцезнаходження Дмитра Шепути, дзвонити за телефонами:
096-933-93-11, 096-359-17-72 або 102.
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