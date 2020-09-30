На Дніпропетровщині безвісти зник 16-річний хлопчик. Фото та прикмети

У місті Синельникове Дніпропетровської області безвісти зник 16-річний Павло Бондаренко.

Підліток пішов з дому 29 вересня та не повернувся, повідомили у волонтерській групі "Пошук зниклих дітей".

У шкільній групі хлопчик повідомив, що по сімейним обставинам його не буде, пішов з дому та зник.

Прикмети: худорлявий, 16 років, зріст 176 см.

Був одягнений: синя спортивна кофта з червоною смужкою, темні штани, темні кросівки.

Якщо у вас є інформація про місцезнаходження Павла, повідомте за номерами: 102 (Поліція), 732 07 00, 098 172 11 84 (Пошук зниклих дітей Дніпро).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в місті Новомосковськ вогонь охопив кілька балконів багатоповерхового будинку.